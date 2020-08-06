برلمانى: وزارة التعليم طبقت الإجراءات الاحترازية لحماية طلابنا فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة 100 %





قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نحمد الله على خروج امتحانات الثانوية العامة بكل سلام وامان وعدم إصابة أحد من طلابنا بفيروس كورونا.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان سبق وأن طمأنت طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على إتخاذ وزراة التعليم الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن وزارة التعليم استطاعت أن تطبق الإجراءات الإحترازية لحماية طلابنا فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة 100 %.





واختتم: لجنة التعليم بالبرلمان ووزارة التعليم استطاعت توصيل رسالتها لأولياء أمور الطلاب والتى كان مفادها " أطمانوا احنا هنعمل اى حاجة للحفاظ على ولادكم".