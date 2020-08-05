أحمد عواض: قصور الثقافة استغلت كورونا في صيانة مسارحها

استغلت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فترة توقف الأنشطة والفعاليات الثقافية بالمواقع في مختلفة محافظات الجمهورية، بسبب فيروس كورونا على مدار الـ 4 شهور الماضية، وأجريت العديد من عمليات الصيانة الخاصة بالمسارح والمواقع.

وقال عواض، في تصريحات خاصة ، إن الهيئة إقتربت من الإنتهاء من صيانة ما يقرب من 19 موقع ثقافي بمختلف محافظات مصر، كان قد بدأت أعمال الصيانة بهم عقب ظهور جائحة كورونا بمصر.

وأضاف أن تلك المواقع ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة لإستقبال الجمهور واحتضان الفعاليات المتنوعة التي تهم الجمهور والمواطنين، لرفع الوعي ونشر المعرفة.