التسجيل للحصول على شهادة التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا أونلاين بجامعة الفيوم

يعلن مركز معلومات الجامعة ممثلا في مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل والحجز للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" أونلاين وذلك وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن .





وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" لتصبح شرطا أساسيا لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه)









وأشارت الدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذي لمركز معلومات جامعة الفيوم أن الشهادة تعد شرطًا أساسيًا لمنح شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية اعتبارًا من 25 يوليو 2019 ومدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها.





ويتم تجديدها باختبارات جديدة ويستثني طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على الشهادة .





مضيفة أن بدء التدريب 15 أغسطس 2020 وسيتم إجراء الاختبارات اونلاين على موقع المجلس الأعلى للجامعات .



