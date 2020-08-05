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مرأة

8 أعراض غير متوقعة لـ متلازمة الشريان التاجي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
متلازمة الشريان التاجي الحادة مصطلحٌ يُستخدم لوصف مجموعة من الحالات المصاحبة لانخفاض تدفق الدم المفاجئ إلى القلب وإحدى هذه الحالات هي النوبة القلبية.

ووفقا لموقع mayoclinic ، احتشاء عضلة القلب، وهي حالة يُؤَدِّي فيها موت الخلية إلى تَلَف أنسجة القلب أو تهتُّكهاحتى عندما لا تتسبَّب متلازمة الشريان التاجي الحادة في أي موت للخلايا فإن انخفاض تدفُّق الدم يُغيِّر من آلية عمل القلب، ويُعَدُّ علامةً على خطر الإصابة بنوبة قلبية

وعادةً ما يبدأ ظهور علامات متلازمة الشريان التاجي الحادة وأعراضها فجأة وتتضمن:

الشعور بألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو بعدم الراحة، وغالبا ما تُوصف بأنها شعور بآلام، أو ضغط، أو ضيق، أو حرقان

انتشار الألم من الصدر إلى الكتفين، أو الذراعين، أو أعلى البطن، أو الظهر أو الرقبة أو الفك

الغثيان أو القيء

عسر الهضم

قِصَر النَّفَس (ضيق النَّفَس)

التعرق المفاجئ والشديد (التعرق الغزير)

الدوخة أو الدوار أو الإغماء

الشعور بتعب غير معتاد أو بدون سبب

الشعور بالقلق أو التوجس
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