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أخبار العالم

رفضت الخلافات بين أبنائها بـ قطر وتركيا.. جماعة الإخوان الإرهابية: نحقق نجاحا ضد طواغيت مصر واليمن وليبيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدر مكتب الإرشاد لـجماعة الإخوان الارهابية المحظورة، بيانا عاجلا، أكد خلاله رفضه لما يتعرض له أبناء الجماعة في قطر وتركيا من محاولات للتفرقة بينهم.


ونشر مكتب الإرشاد، على موقع "العربي الجديد" النص الكامل للبيان ورفض أي خلافات، قائلًا: "لا بأس من الخلاف فالخلاف رحمة ولكن نرفض أن يمتد إلى فتنة مع تأكيد شعارنا في أن أمرنا شورى بيننا".




وأضاف البيان أنه "يعتز بجميع أعضاء الجماعة ومن يزايدهم أو يبايعهم أو ينصرهم في السر والعلن ماليًا ومعنويا".


وتابع قائلا: "ندعو جميع الأطراف على الوحدة خلف قضيتنا وإعلاء كلمة الله وألا نعطى سببًا للأعداء للشماته في الوقت الذي نحقق فيه نجاحات ضد طواغيت مصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا".
رفضت الخلافات بين أبنائها بـ قطر وتركيا.. جماعة الإخوان الإرهابية: نحقق نجاحا ضد طواغيت مصر واليمن وليبيا
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