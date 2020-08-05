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أخبار البلد

لازم نتحرك.. ريهام سعيد تدعو الشعب المصري لمساعده أهل لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:18 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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ندي فكري

علقت الاعلاميه ريهام سعيد على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

و نشرت ريهام فيديو لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و قالت ريهام في الفيديو : لازم نتحرك و نقدم الدعم للشعب اللبناني ليس معنويا فقط و انا سأقوم بعمل مبادره علي مستوي عيلتي و اصدقائي حتي نقوم بالدعم لهم 

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في…
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