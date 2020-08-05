تحذيرات من وقوع موجة ثانية لفيروس كورونا في فرنسا

قالت صحيفة ديلي ميل، يمكن أن تفقد فرنسا السيطرة على تفشي فيروس كورونا التاجي في أي وقت ، وذلك فقًا لما ذكرته أكبر هيئة علمية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة العلمية الفرنسية حذرت من احتمال حدوث موجة ثانية في تقرير نشره موقع وزارة الصحة الفرنسية عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي.





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وقالت الوزارة الصحة الفرنسية إن الوضع تحت السيطرة ولكن محفوف بالمخاطر، يمكننا في أي لحظة الدخول في سيناريو عدم القدرة في السيطرة على الفيروس.





جاء التحذير في الوقت الذي تتصارع فيه السلطات مع زيادة حادة في الحالات الجديدة التي شهدت أكثر من 7000 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم من المرض في العناية المركزة.