السيسي يوجه بتوطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر .. وزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه

توجيهات رئاسية: = زيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه = توطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال = الإسراع من سير الموقف التنفيذي للاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة لتنمية سيناء = دعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.









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وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.









وقد أطلع الرئيس على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة للزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث وجه في هذا الإطار بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة الأخرى في ترشيد المياه واستخدام طرق الري الحديثة.









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كما وجه الرئيس بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.









وقد وجه الرئيس أيضًا بدعم المشروع القومي للبتلو ، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلي للحوم.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع في توطين وتمصير سلالات الماشية المستوردة ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بهدف إحلال وتحسين السلالات الموجودة محليًا في مصر، بما يساهم في تقليص فجوة الاستيراد من اللحوم وزيادة كمية إنتاجية الألبان وما لذلك من مردود إيجابي على دخل صغار المربين والمزارعين.









كما تم استعراض البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضروات وأصنافها والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ومن ثم تخفيض تكلفة الإنتاج في هذا الصدد.









وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء قام بعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، والمتضمن القطاعات المستهدفة بالتوسع الأفقي، مع استعراض التكلفة المالية المتوقعة وفقًا لأفضل البدائل والخطط والمشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مسارات مياه الري في مناطق التوسع المستهدفة.







