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أخبار العالم

ملكة بريطانيا: أشعر بحزن عميق لانفجار مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:57 م
الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية
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على صالح
بعثت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودوق أدنبرة الامير فيليب برسالة تعزية الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد الحادث الكبير الذي هز لبنان امس الثلاثاء بانفجار مرفأ بيروت واسفر عن مقتل 100 شخص على الاقل واصابة الالاف.

واعربت ملكة بريطانيا عن تعازيها وحزنها للحادث الدامي، وقالت إنها ودوق ادنبره "شعرا بحزن عميق؛ بسبب الانفجار الذي هز المدينة بعد ظهر الثلاثاء. 


وأصيب الآلاف في الانفجار ، وقتل 100 شخص على الأقل ، فيما أطلق عليه الناس في جميع أنحاء العالم اسم 'هيروشيما صغيرة'.

واعتقد في البداية أن الانفجار وقع في مبنى بالقرب من مرفأ بيروت ، قيل إنه يحمل ألعابا نارية ، لكن رئيس لبنان ميشال عون قال أمس إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم محفوظة في المستودع.

وأعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين للبلاد ، وقال إن الحادث "غير مقبول" وأن المسؤولين سيواجهون "أشد العقوبات".

وقد تم نشر التعازي لأهل بيروت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع أمثال كايلي جينر ، فيكتوريا بيكهام ، كايلي مينوج والعديد من الشخصيات العامة البارزة الأخرى في بريطانيا ممن يرسلون صلواتهم إلى لبنان، حسب صحيفة دايلي ستار

وعمدت الملكة اليزابيث إلى إنستجرام لمشاركة بيانها الخاص حول الانفجار، وقالت: "شعرت أنا والأمير فيليب بحزن شديد بسبب أنباء الانفجار في مرفأ بيروت أمس"

واضافت "أفكارنا وصلواتنا مع أسر وأصدقاء أولئك الذين أصيبوا أو فقدوا أرواحهم، وجميع أولئك الذين تضررت منازلهم وسبل عيشهم"

البيان ، الذي يحمل عنوان "جلالة الملكة بعثت برسالة تعزية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية" ، أرسل يوم الأربعاء 5 أغسطس، بعد يوم من الانفجار.

وقد اكتسبت منذ ذلك الحين أكثر من 17000 إعجاب من الناس في جميع أنحاء العالم، ولديها عدة مئات من التعليقات، والتي أثنت جميعها على العاهل بسبب 'لطفها' في مثل هذا الوقت.

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