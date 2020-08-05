هبة عبد العزيز: مؤسسات المجتمع مسئولة عن ازدواجية مفاهيم دور المرأة.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز ، إن مؤسسات المجتمع مسؤولة عن الإزدواجية ، التي تعيش فيها المرأه ، في المجتمع المصري ، بالإضافة إلى الي المؤسسات الإعلامية ، ذات الدور الكبير في التأثير .





وأضافت هبة عبد العزيز ، خلال حوارها لـ أخبار مصر ، أن مؤسسات الدولة بدأت مؤخرا ، وخلال الخمس سنين الماضية ، بأت العمل على فكرة بناء الأنسان ، بشكل ملحوظ ، وتغيير بعض القيم السيئة بالمجتمع .





وأشارت "عبد العزيز" ، إلى أنها تثمن رؤية مصر ، الأخيرة ، من إتجاهات بناء الأنسان ، موضحة دور المرأه الكبير ، في المشاركة ، في تلك الرؤية .





وأوضحت "عبد العزيز ، أن هناك مردود مادي وإقتصادي كبير أنعكس ، على توسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، على مستوى الجمهورية .





وتابعت : أن المرأه هي أكثر من شريك في كثير من الأمور الإقتصادية ، مشيرة إلى أن دور المرأه المعيلة ، لا يختلف عن دور المرأه العاملة ، وتأثيرهما الإيجابي في المجتمع .