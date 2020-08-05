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أخبار البلد

زار مصنع مواد غذائية باستثمارات 254 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد المصنع الجديد لشركة صقر للصناعات الغذائية.

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أقسام المصنع الجديد ومراحل التصنيع به، واستمع إلى شرح حول المصنع الجديد، الذى أقيم عام 2020 على مساحة تصل إلى 22 ألف متر، بإستثمارات بلغت نحو 254 مليون جنيه، كما يوفر المصنع الجديد وحده أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة جديدة، و أكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ نسبة التصدير المستهدفة 45% من انتاج المصنع في 2025. 

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال الشركة بصورة عامة، حيث تمت الإشارة إلى أن  شركة صقر للصناعات الغذائية قد تأسست عام 1986، برأس مال بلغ 3 ملايين جنيه، ويبلغ رأس المال العامل حاليًا للشركة بالإضافة إلى الأصول الثابتة المملوكة لها نحو 2 مليار جنيه.

وتم التنويه إلى أن الشركة تدير 7 مصانع تنتج أكثر من 150 منتجا، وبلغ حجم المبيعات في عام 2019 حوالي 2.2 مليار جنيه، ويصل عدد العمالة المباشرة بالشركة لأكثر من 1300 عامل، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف فرد كعمالة غير مباشرة.

وتمت الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية، حيث بلغت نسبة نمو التصدير في 2020  نحو 66%، بما يمثل 25% من مبيعات الشركة يتم تصديره إلى 73 دولة، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجات شركة صقر للصناعات الغذائية 80% من أكثر من 250 موردا.
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