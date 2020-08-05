نشرة المرأة والصحة.. أمراض يسببها ضيق التنفس.. جلسة تصوير عروس في بيروت تتحول لصراخ.. أطعمة تبني العضلات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:يمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية.تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلما، من حادث بيروت أمس، الذي تسبب في مصرع وإصابة الكثير.يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة إلى إبراز العضلات بشكل كبير وتسريع وتيرة ظهورها بالأخص عضلات البطن؛ حيث يلجأ البعض إلى تناول المكملات الغذائية، والتي تعرف بأضرارها الصحية على الجسم.