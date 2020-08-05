AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أمراض يسببها ضيق التنفس.. جلسة تصوير عروس في بيروت تتحول لصراخ.. أطعمة تبني العضلات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


احذره.. ضيق التنفس ينذرك بـ 10 أمراض خطيرة

يمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية.



عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلما، من حادث بيروت أمس، الذي تسبب في مصرع وإصابة الكثير.



لو بتتمرن.. 10 أطعمة مهمة تساهم في بناء العضلات
يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة إلى إبراز العضلات بشكل كبير وتسريع وتيرة ظهورها بالأخص عضلات البطن؛ حيث يلجأ البعض إلى تناول المكملات الغذائية، والتي تعرف بأضرارها الصحية على الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| نقص فيتامين د وعلامات الإصابة بـ كورونا.. رانيا يوسف بـ كاش مايوة

أعراض تنذر بنوبات القلب.. اعرفي قائمة الأطعمة الأسوأ لقلبك

قبل شهر.. تعرفي على أعراض النوبات القلبية والأطعمة الأسوأ لصحة القلب.. وعادات يومية تحميك من الإصابة بأمراض القلب

نشرة المرأة.. أطعمة سيئة السمعة لكنها مفيدة لصحتك ونوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

لو بتتمرن.. 10 أطعمة مهمة تساهم في بناء العضلات

ترشيحاتنا

هيثم سليمان طبيب إيفرتون: أتمنى نقل خبراتي إلى بلدي.. مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج اللاعبين المصريين.. وهذا سر تغلب محمد صلاح على إصابة الكتف.. حوار

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

سفينة الموت.. رحلة من جورجيا إلى بيروت انتهت بفاجعة إنسانية

بتحديث اليوم| اِعرف أسعار أهم السيارات الفرنسية في السوق المصري

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

في ذكرى رحيله.. سر صرخة رغدة في وجه عادل إمام بسبب مصطفى متولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور