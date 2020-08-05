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باحث عسكري: زيادة انعدام الثقة بالسلطات اللبنانية أبرز تداعيات انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:41 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
أكد العميد خليل الحلو الباحث العسكري والاستراتيجي أن أحد أبرز تداعيات انفجار بيروت الأخير هو زيادة حالة انعدام ثقة من جانب الشعب اللبناني بكامل مكوناته تجاه النخبة السياسية.

واقترح المحلل العسكري خلال حواره لقناة الغد، أن يضع القضاء اللبناني يده على قضية انفجار مرفأ بيروت، وألا تترك إلى لجان إدارية يتم تشكيلها بناء على توصيات حكومية، مؤكدا أن القضاة من حقهم الاستعانة بخبراء من داخل البلاد أو خبراء دوليين لمساعدتهم في التحقيقات.

وقال: "وفي حالة الاتفاق على طلب لجنة تحقيق دولية، أعتقد أن ذلك سيكون مرحبا به من جانب الشعب اللبناني".

وأضاف أن هناك 3 فرضيات لانفجار مرفأ بيروت، أولها أنه حادث نجم عن ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت، تواكب مع تخزين مفرقعات إلى جانب أطنان نترات الأمونيوم، وجميعها كانت مخزنة بطريقة خاطئة ما أدي لحدوث الانفجار.

بينما أشار إلى أن الفرضية الثانية هي وجود عمل تخريبي محترف جدا وراء الانفجار، على فرضية أن المخربين كانوا يعرفون أن تلك المواد كانت مخزنة في هذا المكان واستعمالها كوسيلة تفجير.

وأشار الحلو إلى أن الفرضية الثالثة هي أن الانفجار ناجم عن هجوم من الخارج، وهي فرضية لا يمكن استبعادها قبل استكمال التحقيقات الجارية حول الحادث.

وقال الحلو إن هناك مؤشرات تدل على الفرضية الثالثة وهي أن بعض الشبان جمعوا من موقع الحادث شظايا صاروخ، إلا أنه لا أحد يستطيع الجزم بأن ما يتردد في هذا الشأن صحيح من عدمه، وهو ما يتطلب  فتح تحقيق في هذا الشأن لمعرفة الحقيقة.
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