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طريقة عمل ماسك علاج الحبوب من الكركم واللبن

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:51 م
طريقة عمل ماسك علاج
طريقة عمل ماسك علاج الحبوب من الكركم واللبن
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اسماء محمد
تعد حبوب السباب هى المأساة الكبرى بالنسبة لعدد كبير من الشباب والفتيات في سن المراهقة حيث تنتشر فى وجوهم بشكل واضح مما يجعل مظهرهم أسوء، لكركم والحليب يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة من البكتيريا الضارة وعند مزجه مع الكركم يكفي للحفاظ على حب الشباب. 

عرض موقع " بولد سكاى" طريقة عمل ماسك علاج الحبوب من الكركم واللبن .

مكونات الماسك 
 2 ملعقة كبيرة حليب 
½ ملعقة صغيرة كركم 
كرة قطن 

طريقة عمل واستخدام الماسك :
- اخلطي الحليب مع الكركم، باستخدام الكرة القطنية ، ضع خليط الحليب والكركم على المناطق المصابة.
- اتركه لمدة 10 دقائق حتى يجف واشطفيه جيدًا باستخدام الماء العادي.

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