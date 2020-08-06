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اقتصاد

الذهب مستقر بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم، الخميس بعد ان سجل ارتفاعا جنونيا تجاوز حاجز الـ 45 جنيه أمس لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيه.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيه مقابل 759 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيه .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيه و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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