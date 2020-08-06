الذهب مستقر بمستهل تعاملات اليوم







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيه.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيه .







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيه مقابل 759 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيه .







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيه و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.



