المنتجة درة بوشوشة ضيفة لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام

بعد أيام من إعلان اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يستضيف مركز السينما العربية المنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة ضمن لقاءات مركز السينما العربية على انستغرام، ويدير الحوار الناقد الأميركي جاي وايسبرغ، وذلك غدا الخميس 6 أغسطس، الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش عبر الصفحة الرسمية لمركز السينما العربية على انستجرام.





ويأتي موعد حلقة لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية كالتالي:

مصر والسودان: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

سوريا والسعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً





لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.





درة بوشوشة منتجة تونسية شهيرة، وواحدة من الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، من خلال شركتها Nomadis Images أنتجت مجموعة من أهم الأفلام العربية في السنوات الأخيرة، من بينها نحبك هادي وولدي للمخرج محمد بن عطية، وجسد غريب لـرجاء عماري.





ترأست بوشوشة فعاليات أيام قرطاج السينمائية لسنوات طويلة، وحاليًا هي مديرة منارات (مهرجان السينما المتوسطية)، كما شاركت في عضوية لجنة تحكيم دورة 2017 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وهذا العام، أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن انضمامها إلى عضوية لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في النسخة الـ77 من المهرجان، ولعامين متتاليين اختارها مركز السينما العربية ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية في فئة المنتجين.