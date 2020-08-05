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فن

طرح إعلان مسلسل ابنة السفير خلال أيام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:09 م
ابنة السفير
ابنة السفير
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شروق ابراهيم
اعلنت الشركة المنتجة لمسلسل ابنة السفير عن طرح برومو الحلقة الاولى من الموسم الثاني خلال ايام تمهيدا لعرضها في السابع من شهر سبتمبر المقبل.

كان فريق عمل مسلسل ابنة السفير حصل على راحة لمدة اسبوعين من التصوير بعد تصوير عدة حلقات من الموسم الثاني.

وانتهت أحداث الموسم الأول بخطف امين لـ نارين "نسيهال اتاغول" وإصابة سلطان "انجين اكيورك" بالرصاص أثناء محاولته لإنقاذها. 


مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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