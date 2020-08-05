طرح إعلان مسلسل ابنة السفير خلال أيام

اعلنت الشركة المنتجة لمسلسل ابنة السفير عن طرح برومو الحلقة الاولى من الموسم الثاني خلال ايام تمهيدا لعرضها في السابع من شهر سبتمبر المقبل.





كان فريق عمل مسلسل ابنة السفير حصل على راحة لمدة اسبوعين من التصوير بعد تصوير عدة حلقات من الموسم الثاني.



