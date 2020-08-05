بورصات الخليج الرئيسية تغلق متباينة ومصر تواصل مكاسبها

شهدت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج جلسة متباينة يوم الأربعاء في ظل ورود القليل من الأنباء الجديدة التي تحث على الشراء، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه للجلسة الثالثة.
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لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، الذي تراجع واحدا بالمئة، حدت من مكاسب المؤشر.
وأظهر مسح يوم الأربعاء استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في يوليو تموز بعد انكماش استمر أربعة أشهر مما يشير إلى أن أسوأ ما في الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما انتهى.
وتخلى المؤشر الرئيسي في دبي عن مكاسب مبكرة ليغلق مستقرا، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.
وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.
وقال البنك، وهو أكبر بنوك الإمارات، في بيان يوم الثلاثاء إنه باع ما قيمته 3.6 مليار يوان صيني (465.49 مليون دولار) من سندات فورموزا مزدوجة الإدراج لأجل خمس سنوات عند 3.4 بالمئة.
وزاد البنك الحجم من 3.25 مليار يوان وقال أنه أكبر إصدار مقوم باليوان من مقترض مصرفي غير صيني وأكبر إصدار فورموزا باليوان الصيني.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على ارتفاع 0.8 بالمئة، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة وقفز سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 8.6 بالمئة.
ولا تزال بورصة قطر مغلقة بسبب عطلة عيد الأضحى.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء:
السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7470 نقطة
أبوظبي خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4306 نقطة
دبي استقر المؤشر عند 2079 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10704 نقاط
البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1292 نقطة
سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3568 نقطة
الكويت صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5491 نقطة
وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية، التي عاودت الفتح بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، 0.2 بالمئة. وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.4 بالمئة بينما ارتفع سهم مجموعة صافولا 1.1 بالمئة.
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لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، الذي تراجع واحدا بالمئة، حدت من مكاسب المؤشر.
وأظهر مسح يوم الأربعاء استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في يوليو تموز بعد انكماش استمر أربعة أشهر مما يشير إلى أن أسوأ ما في الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما انتهى.
وتخلى المؤشر الرئيسي في دبي عن مكاسب مبكرة ليغلق مستقرا، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.
وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.
وقال البنك، وهو أكبر بنوك الإمارات، في بيان يوم الثلاثاء إنه باع ما قيمته 3.6 مليار يوان صيني (465.49 مليون دولار) من سندات فورموزا مزدوجة الإدراج لأجل خمس سنوات عند 3.4 بالمئة.
وزاد البنك الحجم من 3.25 مليار يوان وقال أنه أكبر إصدار مقوم باليوان من مقترض مصرفي غير صيني وأكبر إصدار فورموزا باليوان الصيني.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على ارتفاع 0.8 بالمئة، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة وقفز سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 8.6 بالمئة.
ولا تزال بورصة قطر مغلقة بسبب عطلة عيد الأضحى.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء:
السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7470 نقطة
أبوظبي خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4306 نقطة
دبي استقر المؤشر عند 2079 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10704 نقاط
البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1292 نقطة
سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3568 نقطة
الكويت صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5491 نقطة