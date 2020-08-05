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اقتصاد

بورصات الخليج الرئيسية تغلق متباينة ومصر تواصل مكاسبها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:57 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
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شهدت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج جلسة متباينة يوم الأربعاء في ظل ورود القليل من الأنباء الجديدة التي تحث على الشراء، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسبه للجلسة الثالثة.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية، التي عاودت الفتح بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا، 0.2 بالمئة. وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.4 بالمئة بينما ارتفع سهم مجموعة صافولا 1.1 بالمئة.

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لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، الذي تراجع واحدا بالمئة، حدت من مكاسب المؤشر.

وأظهر مسح يوم الأربعاء استقرار القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في يوليو تموز بعد انكماش استمر أربعة أشهر مما يشير إلى أن أسوأ ما في الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما انتهى.

وتخلى المؤشر الرئيسي في دبي عن مكاسب مبكرة ليغلق مستقرا، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.

وقال البنك، وهو أكبر بنوك الإمارات، في بيان يوم الثلاثاء إنه باع ما قيمته 3.6 مليار يوان صيني (465.49 مليون دولار) من سندات فورموزا مزدوجة الإدراج لأجل خمس سنوات عند 3.4 بالمئة.

وزاد البنك الحجم من 3.25 مليار يوان وقال أنه أكبر إصدار مقوم باليوان من مقترض مصرفي غير صيني وأكبر إصدار فورموزا باليوان الصيني.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على ارتفاع 0.8 بالمئة، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة وقفز سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 8.6 بالمئة.
ولا تزال بورصة قطر مغلقة بسبب عطلة عيد الأضحى.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء:

السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 7470 نقطة

أبوظبي خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4306 نقطة

دبي استقر المؤشر عند 2079 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10704 نقاط

البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1292 نقطة

سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3568 نقطة

الكويت صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5491 نقطة


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