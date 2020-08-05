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رياضة

سموحه يفوز وديا على طنطا بركلتى جزاء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:24 م
لقاء سموحة ونادي
لقاء سموحة ونادي طنطا
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على نظيره طنطا بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى.

تمكن حسام حسن لاعب نادي سموحة من تسجيل الهدف الاول من ركلة جزاء قبل أن يضيف ناصر ماهر ثانى الاهداف من ركلة جزاء أيضا.

ومن المقرر ان يلتقى الفريقين فى تجربة ودية أخرى وأخيرة فى السادسة والنصف من مساء اليوم لإعطاء الفرصة لجميع عناصر الفريق للمشاركة  قبل بدء المواجهات الرسمية.

وتستأنف مباريات الدوري المصري غدا الخميس عقب توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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