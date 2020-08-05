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سيارات

لادا تطرح سيارة شبابية Xray cross ..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت سيارات Xray cross  أن تصبح من أشهر السيارات الكروس اوفر في روسيا، والعديد من البلدان، ولذلك قررت شركة أوتوفاز المعروفة على مستوى العالم بعلامتها التجارية لادا Lada  إطلاق نسخة جديدة من موديلها  Xray cross  لجذب الشباب .

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن الشركة تنوي استقطاب فئة الشباب لهذه السيارة عن طريق بعض التعديلات لتمنحها روح العصرية .

ومن أبرز التعديلات التي اضافتها عليها نسخ Xray Cross القادمة، والتي ستحمل اسم black هي هياكل بيضاء اللون مزينة بأسقف سوداء لماعة ومرايا جانبية سوادء أيضا .

وسنرى أن اللون الأسود سيدخل في عناصر الباب الخلفي للسيارة ، وإطارات زجاج نوافذها الخلفية وفي بعض عناصر قمرتها وسقفها من الداخل.

وبالنسبة لهياكلها ستكون بطول 4 امتار و17 سم تقريبا وبعرض 189 سم وارتفاع 164 سم كما من المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 113 حصان .

أما في نموذج الجديد من تلك السيارة ستحصل على شاشات تعمل باللمس ، ويمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسكلية.
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