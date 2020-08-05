لادا تطرح سيارة شبابية Xray cross ..فيديو



ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن الشركة تنوي استقطاب فئة الشباب لهذه السيارة عن طريق بعض التعديلات لتمنحها روح العصرية .



ومن أبرز التعديلات التي اضافتها عليها نسخ Xray Cross القادمة، والتي ستحمل اسم black هي هياكل بيضاء اللون مزينة بأسقف سوداء لماعة ومرايا جانبية سوادء أيضا .



وسنرى أن اللون الأسود سيدخل في عناصر الباب الخلفي للسيارة ، وإطارات زجاج نوافذها الخلفية وفي بعض عناصر قمرتها وسقفها من الداخل.



وبالنسبة لهياكلها ستكون بطول 4 امتار و17 سم تقريبا وبعرض 189 سم وارتفاع 164 سم كما من المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 113 حصان .



أما في نموذج الجديد من تلك السيارة ستحصل على شاشات تعمل باللمس ، ويمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسكلية.

