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هيئة قناة السويس: نجحنا فى تعزيز مكانتها وكسب ثقة المجتمع الملاحي خلال أزمة كورونا..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:33 م
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان القناه  نجحت فى تعزيز مكانتها وكسب ثقة المجتمع الملاحي خلال أزمة كورونا مؤكدا أنه كان هناك 12 سفينة ضخمة يبلغ عرضها 61 مترا عبر عدد منهم خلال الفترة الماضية. 


وأضاف ربيع خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أن مستوى الخدمة والمرشدين جيد  بعد مساعدتهم في عبور السفن إضافة إلى الخدمة المتميزة التي تم تقديمها لهم.


وتابع رئيس هيئة قناة السويس:  نقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والحجر الصحي مؤكدا أنه تم إتخاذ الإجراءات ومنع التعامل مع إحدى المراكب والتي كان عليها 64 حالة كورونا وتم إتخاذ قرار بعدم تواجد المسئولين على متنها.


وأشار ربيع إلى أنه تم استخدم الارشاد عن بعد في عبور السفن التى بها اصابات بفيروس كورونا عن طريق وجود قاطرة أمامية وقاطرة خلفية حتى يتم إرشاد السفن.


وقال رئيس هيئة قناة السويس : قبل انتشار فيروس كورونا في مصر كان يتم التعامل مع السفن الأجنبية ويتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي .
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