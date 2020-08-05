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سيارات

انطلاق بطولة V10 لسباقات السيارات الافتراضية فى أبوظبى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ، عن اقامة بطولة سباق السيارات "V10" بالتعاون مع شركة جفينيتي المختصة في الرياضات الإلكترونية .

وأوضحت الشركة أنه سيتم التنافس بين نخبة من أكبر الفرق في عالم سباقات السيارات الرقمية للفوز بجائزة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، وستدور المنافسات على مضمار افتراضي .

وتابعت الشركة ان هناك عددا من الفرق التي ستشارك وعددهم ثمانية هم فرق ويليامز للرياضات الإلكترونية، وBWT لسباقات الرياضات الإلكترونية، وفورد (فوردزيلا)، وسوزوكي (جيزا تيم) ، كما سيُعلن عن اسماء الفرق الأخرى المشاركة في هذه المسابقة العالمية، خلال الأيام القادمة.

وقامت الشركة بتوضيح طريقة المنافسة بين الفرق فى المسابقة ، حيث ستدور المنافسات وفق نظام بطولة يلاقي خلالها كل فريق بقية الفرق الثمانية المشاركة (دورة روبن أو الكل ضد الكل)؛ وسيُتوج الفريق الحائز على أكبر عدد من النقاط بطلا ليحصل على جائزة قيمة جدا قدرها 100 ألف جنيه إسترليني .

واضافت الشركة ان كل الفرق المشاركة ستحصل على سيارات جديدة اُعدّت خصيصا للبطولة للتنافس بها، وهي سيارات أحادية المقعد ذات عجلات مكشوفة تتميز بتصميم فريد يتماشى مع متطلبات المتسابقين، بالإضافة إلى تمتعها بمحرك V10 المفضل لدى الجماهير.

كما سيخوض المتسابقين المحترفين المشتركين فى هذا السباق على أجهزة المحاكاة هذه البطولة من منازلهم جلوسا على دكة سباق مكتملة اُعدّت للغرض، كما سيخضعون للمراقبة المباشرة بالصوت والصورة من استوديو قناة جفينيتي بفولهام بلندن.

 

 

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