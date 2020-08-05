مدرب الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب في قائمة الزمالك هذا الموسم

يرى محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، أن أحمد سيد زيزو هو أفضل لاعب في قائمة الزمالك هذا الموسم، بسبب مرونته الكبيرة في أداء أدوار مركبة في أكثر من مركز، بالإضافة إلى سرعته في الحركة والتحول مع الكرة من الهجوم الدفاع والعكس.





وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة الزمالك اليوم الأربعاء، أن حازم إمام هو أفضل ظهير أيمن في الكرة المصرية هذا الموسم، مثمنا أدوار الفرنسي كارتيرون في تأهيل وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد.





وأضاف صلاح أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعترف بالمجاملات، موضحا أن المدرب الجيد هو الذي يستمع لمعاونيه ويدير الأمور الفنية بهدوء ومرونة مع جهازه المعاون.





يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء الخميس، في مباراة افتتاحية الدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.