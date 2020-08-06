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اقتصاد

إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط في أمريكا تسجل هبوطا حادا الأسبوع الماضي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 ص
نفط
نفط
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رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زاد المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو تموز إلى 518.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 532 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 42 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع زيادة معدلات التشغيل بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في أميكا ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع لامن الى 247.8 مليون برميل مقانرة مع تقعام محللس استطلعت رويترز آراؤهم لانخفاض قدره 170 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 180 مليون برميل بينما كان التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 279 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.26 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل يوميا.

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