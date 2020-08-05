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محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة مكفوفين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:28 م
محافظ الجيزة يهنئ
محافظ الجيزة يهنئ الأولى على الجمهورية مكفوفين
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محمد الصاحى
هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر من ابناء محافظة الجيزة و الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية مكفوفين  مثنيا على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بالطالبة لهذا المستوى العلمي المتميز.

وحرص المحافظ على الاتصال تلفونيا بالطالبه سامية لتهنأتها متمنيًا لها دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر والمساهمة فى بناء الوطن وتقدمة  مشيرًا أنه سيقوم بتكريمها خلال الأيام المقبلة تتويجًا لالتزامها وحرصها على التفوق الدراسى  وتشجيعا لها .

وجاء ذلك بحضور السيد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن جانبها اعربت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر عن سعادتها بحرص محافظ الجيزة على التواصل معها وتقديم التهنئة لها وقالت إن طموحها أن تلتحق بكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية لتستكمل مسيرة تفوقها وتصبح أحد أساتذة تلك الكلية العملاقة أو أن تكون مذيعة حيث ترى في نفسها مقدمة جيدة للبرامج وكثيرًا ما كانت تتحدث مع أسرتها بأسلوب المذيعة المحترفة.

وأكدت "سامية"، أن صاحبة الفضل عليها هي والدتها والتي كانت مساندة لها في ترجمة الكتب إلى نظام برايل، ومراجعة جميع الدروس فهي كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوى وحافز على التفوق.
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