صعدت فوق الرصيف وحطمت ماكينة الصراف الآلي.. سيارة ملاكي تدهس ٣ أشخاص بالبحيرة

استقبل مستشفى دمنهور العام ٣ أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة بهم ، أثناء وقوفهم أمام ماكينة الصراف الآلى بحى صلاح الدين بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة.





تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بثلاث أشخاص أثناء وقوفهم أمام ماكينة الصراف الآلى بحى صلاح الدين بدمنهور، وهو ما أدي إلي إصابة ٣ أشخاص و تم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتقي العلاج اللازم.







