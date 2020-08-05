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حوادث

صعدت فوق الرصيف وحطمت ماكينة الصراف الآلي.. سيارة ملاكي تدهس ٣ أشخاص بالبحيرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:52 م
حادث
حادث
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قسم المحافظات
استقبل مستشفى دمنهور العام ٣ أشخاص مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة بهم ، أثناء وقوفهم أمام ماكينة الصراف الآلى بحى صلاح الدين بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة. 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بثلاث أشخاص أثناء وقوفهم أمام ماكينة الصراف الآلى بحى صلاح الدين بدمنهور، وهو ما أدي إلي إصابة ٣ أشخاص و تم نقلهم لمستشفي العام بدمنهور لتقي العلاج اللازم. 


وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين قيام سيارة مسرعة بالصعود إلي الرصيف و دهس المشاة الموجودين عليه، واصطدمت بالماكينة وأحدثت بعض التلفيات بالرصيف وواجهة هايبر شهير، وتم والتحفظ على السيارة وسائقها، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
صعدت فوق الرصيف وحطمت ماكينة الصراف الآلي.. سيارة ملاكي تدهس ٣ أشخاص بالبحيرة
صعدت فوق الرصيف وحطمت ماكينة الصراف الآلي.. سيارة ملاكي تدهس ٣ أشخاص بالبحيرة
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