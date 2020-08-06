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توك شو

ناجي قمحة: ما حدث في لبنان أمر مأساوي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:02 ص
أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة
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قسم التوك شو
قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن ما حدث في لبنان أمر مأساوي ولم يحدث من قبل في تاريخ لبنان المعاصر.

أوضح ناجي قمحة في مداخلة هاتفية علي قناة سي بي سي اكسترا بان الساحة اللبنانية بها العديد من الصراعات على مدار تاريخها المعاصر كالحرب وكانت لبنان دائما صامدة.

أكد قمحة بأن العلاقات المصرية اللبنانية قوية وتاريخية، حيث أن مصر هي أول دولة عربية تعترف بدولة لبنان وكانت مصر متواجدة و بشدة بجانب لبنان في الاحتلال الإسرائيلي.

أشار أحمد ناجي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان كانت دائما مصدر للعديد من الموارد عبر التاريخ وكانت مصر معبرا مهما للبنان لأفريقيا.

تحدث أحمد ناجي عن المتغيرات داخل الساحة اللبنانية مشيرا إلي أن القوى الإقليمية التي تحاول فرض سيطرتها على الشرق الاوسط مثل إيران سببت أزمة فى لبنان.

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