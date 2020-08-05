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مدير مكتب الشرق الأوسط بـ لبنان: الأدوار العليا للوكالة تعرضت للخسائر ..فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي محمد يحيى ، مدير مكتب الشرق الأوسط ببيروت ، إن مكتب الوكالة على بعد 4 كيلو مترات من الإنفجار ، موضحا أنه كان أحد شهود العيان على الواقعة ، حيث رآها من نافذة مكتبه، خلال أداء عمله.

وأضاف يحيى ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أنه تفاجأ بدخان برتقالي في السماء، وتعرض المكتب لبعض الخسائر، خاصة الأدوار العليا ، نظرا للموجة الإنفجارية الشديدة.

ولفت "يحيى " ، إلى أنه في بدء الإنفجار ، كان الإعتقاد المؤكد بأنها غارة إسرائيلية ، على الأراضي اللبنانية ، بسبب التوتر مع حزب الله.

وأوضح، أن السبب كان مادة نترات الأمونيوم ، التي تسببت في حدوث إنفجار في المرفأ ، مشيرا إلى ضرورة إنتظار نتائج التحقيقات ، لمعرفة المتسببين في تلك الكارثة.

وتابع : الرئيس اللبناني ميشال عون لم يرفض تحقيق جهات دولية في الانفجار ، كما هو متداول ، موضحا أن الحكومة اللبنانية أوضحت أنها لديها الكفاءة والقدرة على تولي التحقيقات .
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