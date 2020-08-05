لبيت عصري.. نصائح فعالة لاختيار أثاث منزلك باحترافية

وعلقت مصممة الديكور ياسمين بوكتارة، انه نشعر بالحيرة عند اختيار أثاث منزلك والذي يتناسب مع الديكور الخاص بشقتك، او بما يتناسب مع ذوقك العام، وذلك لأنه

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1- تقسيمات الغرف:



وتابعت ياسمين بوكتارة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اختيار

يجب أن يتم بداية من تحديد التقسيمات الداخلية للغرف للمنزل أو ألوانه، وذلك لكي لا تقعي في فخ اختيار أثاث غير ملائم للتقسيمات الداخلية للمنزل سواء كان التقسيمات كبيرة

أم

صغيرة.