لبيت عصري.. نصائح فعالة لاختيار أثاث منزلك باحترافية

يعتبر المنزل هو مملكة المرأة التي يجب ان تبرز فيها ذوقها الرفيع، لذلك يجب ان تحرص على اختيار أثاث المنزل بما يناسب ذوقك الخاص وما تفضلينه، سواء من حيث الألوان أو الأثاث الكلاسيكي أو المودرن العصرى وبحسب ما تفضلينه.
وعلقت مصممة الديكور ياسمين بوكتارة، انه نشعر بالحيرة عند اختيار أثاث منزلك والذي يتناسب مع الديكور الخاص بشقتك، او بما يتناسب مع ذوقك العام، وذلك لأنه لا توجد موضة في الأثاث ولكن كل شخص يختار التصميمات التي تناسبه.
إقرأ ايضا | لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة
1- تقسيمات الغرف:
وتابعت ياسمين بوكتارة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اختيار أثاث المنزل يجب أن يتم بداية من تحديد التقسيمات الداخلية للغرف للمنزل أو ألوانه، وذلك لكي لا تقعي في فخ اختيار أثاث غير ملائم للتقسيمات الداخلية للمنزل سواء كان التقسيمات كبيرة أم صغيرة.
1- تقسيمات الغرف:
وتابعت ياسمين بوكتارة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اختيار أثاث المنزل يجب أن يتم بداية من تحديد التقسيمات الداخلية للغرف للمنزل أو ألوانه، وذلك لكي لا تقعي في فخ اختيار أثاث غير ملائم للتقسيمات الداخلية للمنزل سواء كان التقسيمات كبيرة أم صغيرة.
2- الألوان:
وأضافت ياسمين بوكتارة، إلى أنه يجب ايضا اختيار الوان الاثاث قبل اختيار لون الحائط وليس العكس، وكذا اختيار ألوان النجف والسجاد والستائر، ليكون في النهاية منزلها كـ لوحة فنية تعطي احساسا بالراحة والإستقرار النفسي فيما بعد.
3- مساحة المنزل :
وأشارت ياسمين بوكتارة، إلى أنه في حال كانت مساحة المنزل صغيرة فيجب اختيار أثاث مودرن؛ حيث انه ملائم للمساحات الصغيرة لصغر حجمه، والابتعاد عن اختيار قطع أثاث كلاسيكية.