حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8/6 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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من21/3 إلى 20/4عاطفيا ومهنيا: اقتران الشمس والقمر الجديد في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.اجتماعيا وعائليا: اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.من 21/4 إلى 21/5اجتماعيا وعائليا: المريخ في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجبات عائلية واجتماعية موفقة.ماليا: القمر الجديد في منزل المال واليوم مناسب للمطالبة بحقوق متأخرة ولإنجاز أعمالك.من 22/5 إلى 21/6ماليا: الشمس وعطارد والقمر الجديد في برجك وتستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.مهنيا وعاطفيا: القمر الجديد في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.من 22/6 إلى 22/7اجتماعيا وعاطفيا: القمر الجديد في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف.ماليا ومهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.من 23/7 إلى 22/8اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.صحيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.من 23/8 إلى 22/9عاطفيا واجتماعيا: كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.من 23/9 إلى 22/10مهنيا: رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.من 23/10 إلى 22/11عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجعة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.من 23/11 إلى 21/12عاطفيا: القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.مهنيا واجتماعيا: تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.من 22/12 إلى 20/1عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.من 21/1 إلى 19/2عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.مهنيا: عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.من 20/2 إلى 20/3مهنيًا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.عاطفيًا واجتماعيًا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعًا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك