نائب محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة الإدارات الهندسية بالمراكز التكنولوجية

أعطي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه بضرورة تشكيل لجنة تضم مديري الإدارات الهندسية بالديوان العام للمحافظة وحي أول وثان طنطا، ومتخصص من اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية، لمراجعه الخدمات المقدمة للمواطنين.









اقرأ أيضا:









كما تم الانتهاء من إعدادها بواسطة لجنه متابعة المراكز التكنولوجية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ ، بديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، لبحث تنفيذ توحيد الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، التابعة لمجالس المدن والأحياء، وذلك بحضور رؤساء أحياء أول وثان طنطا، ومسئولى المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.





وكلف نائب المحافظ ، مسئولى جميع المراكز التكنولوجية الموجودة بالمراكز والمدن، بإعداد الدليل الموحد للخدمات، والإعلان عنها بالمواقع الرسمية بالمحافظة، وإرساله لوزارة التنمية المحلية للإعلان عنها علي موقع الوزارة.



