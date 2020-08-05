نتيجة أمطار غزيرة.. مقتل 17 فى فيضان بسد مأرب.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها مقتل 17 شخصا، بينهم أطفال، في مدينة مأرب وسط اليمن جراء السيول الناجمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.
وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.
وحسب إحصائية أوردها مكتب الصحة في مأرب، فقد وصل إلى مستشفيات المدينة 21 حالة، منهم17 حالة وفاة، بينهم 8 أطفال.
وحذر متخصصون في مجال الطقس والمناخ، من احتمال هطول الأمطار بغزارة، بدءا من الثلاثاء، على العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ما ينذر بكارثة، مشددين على الجميع أخذ الحيطة والحذر.
وأظهرت النماذج العددية المتخصصة في الطقس، تحرك سحب رعدية كثيفة صوب عدن، قادمة من محافظة أبين المحاذية لها من الشرق.