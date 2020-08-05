برلمانية: تقارير هيومان رايتس ووتش مسمومة وتعتمد على قنوات الإخوان الإرهابيين

شنت النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب هجوما عنيفا على منظمة هيومان رايتس ووتش.





وقالت منال ماهر في تصريحات خاصة "هناك مأجورين يعملون ضد مصر تماما و لا يتمتعون بالمصداقية".





وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب: " تقاريرهم مسمومة مثل عدد اخر من المنظمات مشيرة الى انهم لا يعلنون عن مصادر معلوماتهم ولانهم يعلمون ان طبيعة الشكوى التي تقدموا بها لا تستند لبيانات صحيحة وان مصادر المعلومات غير دقيقة .





و,أكملت الجميل: "أن حقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط وانما ايضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية مضيفة أن "ولا يوجد مشكلة في الحقوق السياسية فهناك التعددية الحزبية والرأي والرأي الاخر".





واتهمت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب " هذه المنظمات تعتمد في تقاريرها على قنوات جماعة الاخوان التي تبث من الخارج مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تستهدف تشويه صورة مصر في الخارج عبر تقارير مفبركة.



