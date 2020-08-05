خلال عيد الأضحى ..رفع 311 ألف طن مخلفات بالمحافظات

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كان يتلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الوضع بالمحافظات أثناء عيد الأضحى.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أنه علي مدار 140 يوما ومنذ اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا في 18 مارس الماضي إلى 4 أغسطس تم رفع 8.46 مليون طن مخلفات في المحافظات، موضحا أن