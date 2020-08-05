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أخبار البلد

خلال عيد الأضحى ..رفع 311 ألف طن مخلفات بالمحافظات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:39 م
القمامة
القمامة
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ايمان البكش
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، أنه خلال الـ 5 أيام الماضية في أيام عيد الأضحى المبارك في الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، تم رفع مخلفات من 27 محافظة بحوالي 310 آلاف و729طنا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أنه علي مدار 140 يوما ومنذ اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا في 18 مارس الماضي إلى 4 أغسطس تم رفع 8.46 مليون طن مخلفات في المحافظات، موضحا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كان يتلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الوضع بالمحافظات أثناء عيد الأضحى. 

وقد كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية، المحافظين بضرورة استمرار توجيه المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي علي أراضي الدولة والتعامل معها بحسم على الفور بالازالة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء. 

وكما كلف بمتابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات. 
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