بمليارات الجنيهات .. مشروعات عملاقة على أرض المنيا ومحور سمالوط الأبرز

العديد من المشروعات القومية العملاقة تشهدها محافظة المنيا الفترة الحالية تنوعت بين طرق ومحطات صرف ومستشفيات ومصانع ، والتى تستهدف تنمية حقيقية للخدمات المقدمة لأبناء المحافظة





يأتى ذلك فى مقدمة تلك المشروعات محور سمالوط وهو ثالث محور يتم تنفيذه على أرض المحافظة بعد محوري بنى مزار وملوى، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 متر 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه. ويشمل 43 عملاً صناعياً ، منها عدد 30 كوبرى تضم ، 4 كبارى رئيسية، هى كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى – كوبرى أعلى نهر النيل –كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى – كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى ، و26 كوبرى و 17 نفقًا.





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ولتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف سوف يساهم محور سمالوط فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط ،كما يساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.





هناك أيضا الطريق الصحراوى الغربى الذى يتم تطويره والذى يساهم فى أحداث نقله حضارية لتنشيط التجارة فى الصعيد وتسهيل عمليات النقل الثقيل.





ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن العمل مستمر فى جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ، ويأتى فى مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل ، واضاف أنه يعد أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة – أسوان وبحر يوسف ) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 24 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.800 مليار جنيه ، بحيث يكون محورا حرا .





وأوضح المحافظ أن أزمة كورونا لم تتسبب فى إيقاف العمل فى تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج ، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات ، ولهذا تعمل المحافظة على دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازى مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا .









وتعد مشروعات الصرف الصحى أحد تلك المشروعات القومية الهامة التى تخدم المواطن المنياوى بشكل مباشر





حيث قال المحافظ إن هناك 15 مشروع صرف صحى يتم تنفيذها من المستهدف الانتهاء منها خلال نهاية العام الجارى ومن بين تلك المشروعات مشروع الصرف الصحى بقرية جبل الطير ، والتى تتم على مرحلتين بإجمالى تكلفة 120 مليون جنية، و تشمل المرحلة الاولى شبكات الرفع والانحدار بالقرية والمسند تنفيذ أعماله للمقاولون العرب بتكلفة 40 مليون جنيه، والمرحلة الثانية تشمل انشاء محطة معالجة للمياه والمسند تنفيذ أعماله لمصنع المركبات التابع للهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 80 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة انتاجية 5 الاف متر مكعب يوميا ، وسيخدم المشروع أهالى قرية جبل الطير والسرارية وبنى خالد.





وياتى ذلك ضمن خطة تطوير مسار العائلة المقدسة ،بعد إدراج كنيسة السيدة العذراء بالمنطقة ضمن رحلة الحج والتى أعلنت عنها الفاتيكان ،وقد قامت المحافظة بأعمال التطوير الكامل ومنها محطة الصرف بالمنطقة استعدادا لاستقبال الحجاج إلى المنطقة بعد إعلان البدء فيها .



