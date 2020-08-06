انفجار بيروت..عائلة شهيد لقمة العيش بالغربية: عاوزين ابننا ندفنه بمسقط رأسه.. شاهد

شهدت قرية بنا أبوصير بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والفجيعة على وجوه أفراد أسرة علي شحاته شهيد لقمة العيش من أبناء القرية أحد شهداء حادث انفجار لبنان فضلا عن وفاة شابين آخرين جراء الحادث الإرهابي بالعاصمة بيروت .





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كما ينشر موقع"صدى البلد " على إسماعيل شحاتة أحد أبناء قرية "بنا أبو صير" الغربية، ومن ضحايا انفجار بيروت حسبما أعلنت سفارة مصر في لبنان.





وناشد محمد علي شحاتة نجل الشهيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالضرورة التدخل العاجل لاستلام جثمان والده والتعجيل بإنهاء إجراءات نقل الجثمان من لبنان إلى القاهرة استعدادا لدفنه بمقابر العائلة وسط القرية .





وكانت سفارة مصر في لبنان نعت منذ قليل، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل (مركز سمنود محافظة الغربية)، الضحية الثالثة، الذي كان مفقودا، وأبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.





وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، هو والاثنين الأخرين إبراهيم أبو قصبه، وعلى إسماعيل شحاته، ضحايا التفجير، وجميعهم من أبناء قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بالغربية.





جدير بالذكر ، أن قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بمحافظة الغربية، تعيش حالة من الترقب والحزن، إثر إعلان وفاة 3 من أبنائها بحادث انفجار بيروت بلبنان، وخاصة وأن هناك أكثر من 200 شخص من أبناء القرية يعملون في لبنان.



