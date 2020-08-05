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وزير الخارجية الأمريكية: سنتقدم بطلب لمجلس الأمن لحظر إمداد إيران للحوثيين بالسلاح

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:03 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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نورهان رأفت
قال وزير الخارجية الامريكية  ، مايك بومبيو إنه سيتم إصدار تقارير حول حملات التضليل الروسية، والتركيز على مواقع الوكلاء، وبالإضافة إلى مكافأة 10 ملايين دولار لأية معلومات عن أشخاص تعمل لصالح حكومات أجنبية ، تقوم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية .


وأضاف وزير الخارجية الأمريكية ، خلال مؤتمر صحفي له ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالإتفاق مع  حكومة اليمن والمجلس الانتقالي ، التي تسعى لتشكيل حكومة وطنية ، لمواجهة الإعتداءات الروسية.


وأشار "بومبيو" ،  إلى أن النزاع في اليمن كان نتييجة لنقل أسلحة من إيران للحوثيين ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بطلب لمجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران ، موضحا أنه في حالة سماح المجلس لإيران بالامداد بالسلاح لباقي الدول سيكون انتهاكا للعدالة.
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