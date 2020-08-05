وزير الخارجية الأمريكية: سنتقدم بطلب لمجلس الأمن لحظر إمداد إيران للحوثيين بالسلاح

قال وزير الخارجية الامريكية ، مايك بومبيو إنه سيتم إصدار تقارير حول حملات التضليل الروسية، والتركيز على مواقع الوكلاء، وبالإضافة إلى مكافأة 10 ملايين دولار لأية معلومات عن أشخاص تعمل لصالح حكومات أجنبية ، تقوم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية .









وأضاف وزير الخارجية الأمريكية ، خلال مؤتمر صحفي له ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالإتفاق مع حكومة اليمن والمجلس الانتقالي ، التي تسعى لتشكيل حكومة وطنية ، لمواجهة الإعتداءات الروسية.









وأشار "بومبيو" ، إلى أن النزاع في اليمن كان نتييجة لنقل أسلحة من إيران للحوثيين ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بطلب لمجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران ، موضحا أنه في حالة سماح المجلس لإيران بالامداد بالسلاح لباقي الدول سيكون انتهاكا للعدالة.