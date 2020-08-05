مرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة: حزب مستقبل وطن نجح في التواصل مع الناخبين بـ الخارج

قال عمرو عكاشة ، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة ، إن حزب مستقبل وطن تواصل مع الناخبين بالخارج ، من خلال السوشيال ميديا ، والسفارات بالدول ، والعاملين من الحزب في الخارج .





وأضاف عمرو عكاشة ، خلال حواره لـ برنامج " الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أن الحزب استطاع توصيل صوته للناخبين بالخارج ، والتأكيد على فكرة كونه حزب قوي.





وأشار عمرو عكاشة، إلى أن هناك 3 مرشحيين من حزب مستقبل وطن بالخارج، موضحا أن المؤسسة الحزبية توفر للمرشحين سهولة التوا مع الناخبين.





فيما قال أحمد دياب، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ إن أمانة محافظة الجيزة، تقوم بالتواصل على أرض الواقع، من خلال جولات، لعرض برامج المرشحين، من خلال أماكن مفتوحة وبأعداد معينة، وفقا لقوانين الانتخابات، المتزامنة مع أزمة كورونا.