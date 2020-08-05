طريقة تحضير الكنتاكي فى المنزل بوصفات متنوعة

طريقة تحضير الكنتاكي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار ايضا.





فتفضل الكثير من ربات المنزل طريقة تحضير الكنتاكي في المنزل لضمان نظافة وأمان الطعام أكثر من المطاعم، فقدم الكثير من خبراء الطهي والشيفات العديد من الوصفات المتنوعة لتحضير الكنتاكي في المنزل.





ولـ طريقة تحضير الكنتاكي في المنزل هناك الكثير والعديد من الوصفات الشهية و السريعة التي يمكنك اعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك، فيعشق الكثير من الأشخاص الطبقة المقرمشة التى تعلو الدجاج ... لذا نقدم لكم فيما يلي طريقة تحضير الكنتاكي.





طريقة تحضير الكنتاكي فى البيت

مقادير دجاج الكنتاكي

قطع دجاج مسلوق

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

2 ملعقة صغيرة كركم

شطة ناعمة

ملح

فلفل أسود

زيت

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير دجاج الكنتاكي

-يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والثوم البودرة والبصل البودرة والكركم

-تضاف الشطة والملح والفلفل والماء ويقلب حتى تصبح عجينة سائلة غليظة القوام

-تقلب قطع الدجاج فى الخليط ثم نضعها في الدقيق وتقلى فى الزيت

-تقدم مع البطاطس المحمرة





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طريقة تحضير الكنتاكي دجاج

مقادير الكنتاكي الدجاج

العجينة

- كوب واحد دقيق أبيض

- نصف كوب نشا

- ملعقتان صغيرتان ثوم بودر

- ملعقتان صغيرتان بصل بودر

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- ملعقة صغيرة زعتر

- ملعقتان صغيرتان بابريكا

- نصف ملعقة صغيرة كركم

- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

- ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- نصف ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة خل أبيض

- كوب واحد ماء

- دجاج 8 قطع





الخليط الجاف

- كوبان دقيق أبيض

- نصف كوب نشا

- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

- ملعقة كبيرة ثوم بودر

- ملعقة كبيرة بصل بودر

- ملعقة كبيرة بابريكا

- نصف ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- نصف ملعقة كبيرة ملح

تقلى في زيت غزير لمدة 5 دقائق على نار عالية ثم 10 دقائق على نار هادئة.









طريقة تحضير الكنتاكي المقرمش

مقادير الكنتاكي المقرمش

12 قطعة دجاجة مسلوقة

زعتر مجفف

بقدونس مجفف

روزمارى مجفف

مريمية مجففة

بابريكا

دقيق

بقسماط

بيض

نشا

مستردة

ملح و فلفل اسود

زيت

شطة





طريقة تحضير الدجاج المقرمش

-يتبل الدجاج المسلوق بالملح وفلفل و شطة

-يخلط البيض مع المستردة جيدا و قليل من البابريكا ثم يخلط النشا مع الدقيق و تخلط كل التوابل مع البقسماط

-يغمس الدجاج المسلوق فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط و يحمر فى الزيت الغزير

-يقدم الدجاج مع الارز الريزو و صوص الباربكيو بالهنا





طريقة تحضير دجاج كنتاكي

مكونات دجاج كنتاكي

دجاج مقطع 500 جرام

كوب ونصف دقيق

ملعقة كبيرة نشاء ذرة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ثلاثة ارباع كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة بيكاربونات الصودا

ملح حسب الرغبة

زيت للقلي





طريقة عمل دجاج كنتاكي

- في وعاء متوسط الحجم، ضعي الدقيق، النشاء، اللبن وبيكروبونات الصودا.

- أخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

- نكهي بالبابريكا، الفلفل الأسود والملح مع الخلط المستمر حتى تتداخل المكونات.

- حمي زيت غزير في قدر متوسط الحجم على نار هادئة.

- غمسي قطع الدجاج بمزيج الدقيق من كلّ الجهات ثم انزليها في الزيت الحامي واتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

- أزيلي قطع الدجاج من الزيت، ضعيها على مناديل ورقية لتتشرب فائض الزيت ثم قدميها









طريقة تحضير الكنتاكي الدجاج

مقادير الكنتاكي دجاج

قطع دجاج مسلوقة

روزمارى مجفف

ورق كرفس دقيق

بقسماط

بيض

زعتر مجفف

فلفل حب

ورق لورى

بابريكا

بقدونس مجفف

مرمرية مجففة

نشا

مسطردة

ملح فلفل

زيت

طريقة تحضير قطع الدجاج المقرمش

-اخلطى ورق الكرفس مع الروزمارى و الفلفل الاسمر و البابريكا و اللورى

-ضيفى الى الخليط البقدونس المجفف والمرمرمية والزعتر ويضربوا فى الكبه او الهون ضيفى الملح و يضرب مرة اخرى

-ضعى التتبيلة على البقسماط و يخلط جيدا

-اخلطى الدقيق مع 2 ملعقة كبيرة نشا

-ضيفى المسطردة على البيض و يخفق جيدا

-اغمسى اجزاء الدجاج فى الدقيق ثم البيض ثم الدقيق مرة اخرى ثم البقمساط و تحمر فى الزيت على درجة حرارة 160 درجة .