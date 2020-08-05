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منوعات

اكتشاف كوكب جديد بحجم "زحل" | تفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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احمد شريف

قالت صحيفة ديلي ميل إنه تم اكتشاف كوكب خارجي بحجم كوكب زحل يدور حول نجم باهت صغير على بعد 35 سنة ضوئية بعد أن رصد تلسكوب لاسلكي تمايلًا في حركة النجوم.



وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تلسكوب راديوي لاكتشاف كوكب خارجي باستخدام تقنية "التمايل".



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 وأشارت الصحيفة إلى أن  فريقا دوليا من علماء الفلك بقيادة معهد ماكس بلانك استخدم شبكة من الهوائيات الراديوية المرتبطة ببعضها البعض تسمى صفيف خط الأساس الطويل  (VLBA).



 وأفادت الصحيفة ان  النجم  يعرف بأنه نجم  قزم فائق البرودة ومن الصعب تحديد الكواكب حول هذه الأجسام الباهتة ، لكن هذه التقنية الجديدة يمكن أن ترى المزيد من الاكتشافات.


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