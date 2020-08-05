ليس هناك من يعلمه.. مستشار المفتي: لا عذاب طالما لا يوجد رسول من قبل

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الله تعالى يعلم صاحب الجنة من صاحب النار قبل بدء الخليقة.





واستشهد في ذلك بقول الله- تعالى-: {مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا}..[النساء :147].





وأضاف عاشور، أن الشكر على نعمة الإيجاد من العدم واجب، يليه بعد ذلك إيمان بنعمة إرسال الرسل لتشكر الله وتؤمن به.





وأوضح مستشار المفتي أن الطالب لن ينجح بدون مدرس ومنهج واختبار، كذلك الإنسان في الدنيا، منوها بأن العلم له صفة كاشفة، ولا تعارض بين التكليفات على الإنسان ومصيره في الآخرة، والإنسان يولد على الفطرة السليمة، ولو لم يوجد مدرس أو منهج، وعرف الإنسان مصيره لاعترض على ذلك.





وأكد عاشور أنه طالما لا يوجد رسول من قبل فلا يوجد عذاب، لأنه لا يوجد للإنسان من يعلمه، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى، {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا}..[الاسراء:1].





قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مدة الحساب يوم القيامة ستكون طويلة وتبلغ مدة وقوف العبد للحساب 500 سنة منها عمر الإنسان في الدنيا.





وأضاف « جمعة» في فيديو أعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يوضح فيه أصناف الناس يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن، أن الرسول محمدًا -صلى الله عليه وسلم- الوحيد الذي سيشفع لجميع الخلائق يوم القيامة حتى لمن أساء إليه أو ظلمه وللمؤمن ولغير المؤمن.





واستشهد عضو هيئة كبار العلما ء بقوله - تعالى-: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»، ( سورة الأنبياء: الآية 107)، مؤكدًا: بفضل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشفاعته بعد أن يسجد لله ويلهمه دعاء لم يقله أحد من الخلائق؛ يخفف هذا اليوم ويصير 500 يوم بدلًا من 1000.



