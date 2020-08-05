بسبب كورونا...الجامعات المصرية تشهد تطورا كبيرا بالتحول الرقمي..والطلاب: تجربة ممتازة

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وأشاد طلاب الجامعات بنظام التعليم عن بعد والتحول الرقمي الذي شهده والتي فرضته الظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وكان للتعليم النصيب الأكبر منها، وأهم ما صدر من قرارات فيما يخص هذا الملف، هو اللجوء للتعليم عن بعد.





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