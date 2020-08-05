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تعليم

بسبب كورونا...الجامعات المصرية تشهد تطورا كبيرا بالتحول الرقمي..والطلاب: تجربة ممتازة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:31 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة الفترة القادمة هل يستمر التعلم عن بعد بمصر والتحول الرقمي بالجامعات ، وما الأفضل التعلم عن بعد والتعليم التقليدي العديد من التساؤلات لذلك رصد صدى البلد عددا من آراء الطلاب وأساتذة الجامعات يجيبون عن هذه التساؤلات.

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وأشاد طلاب الجامعات بنظام التعليم عن بعد والتحول الرقمي الذي شهده والتي  فرضته الظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وكان للتعليم النصيب الأكبر منها، وأهم ما صدر من قرارات فيما يخص هذا الملف، هو اللجوء للتعليم عن بعد.

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قال اسلام شكري طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس ان تطبيق التعلم عن بعد جاء في وقت قصير، لذلك واجهتهم تحديات كثيرة في بداية الأمر، منها كيفية تلقي المحاضرات وغيرها من المشاكل التكنولوجية، مشيرا إلى ان الكلية قامت بدور كبير لتوصيل المحاضرات للطلاب.

ومن جانبه أضاف أشرف نصر طالب لكلية التجارة جامعة القاهرة ان التعلم عن بعد أثبت أن مصر بها كوادر عظيمة تستطيع تحقيق انجازات في اوقات قصيرة حيث تلقينا المحاضرات في وقت قصير جدا ولكن كانت تواجهنا تحديات تكنولوجية ولكن كانت تجربة ممتازة تعلمنا منها الكثير .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  إن فكرة تحول التعليمي التقليدي إلى التحول الرقمي بداية إلى تحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني حيث أشاد بالتعليم عن بعد بجامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية  تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية نظرية عملية يوجد جزء منها عملي وأصبح التعلم عن بعد شئ إجباري بسبب الظروف التي نحن فيها الآن وصار استخدام التكنولوجيا أمرا معتادا لجميع الطلاب عند تحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد .

وأشار أبو العينين تم افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بعد في جامعة عين شمس لتدريب الطلاب والأساتذة للتعامل مع الانترنت ومواكبة التكنولوجيا.
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