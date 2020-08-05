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أخبار البلد

القومى للمرأة ينعى ضحايا الانفجار المروع بميناء بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى ضحايا الإنفجار المروع الذى شهده ميناء بيروت بالعاصمة لبنان بالأمس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها وألمها للمصاب الكبير لدولة لبنان الشقيقة الغالية  ، داعية الله أن ينجى الحبيبه لبنان وأن تخرج سالمة من هذه المحنة الصعبة ، موجهه خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الإنفجار ، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين .

وكان الانفجار الأولي الذى وقع في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.



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