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متخصص: تداعيات الانفجار شديدة المأسوية ولبنان ينتظر شهور عصيبة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:01 ص
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد القزاز
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نورهان رأفت
قال محمد القزاز ، المتخصص في الشأن اللبناني ، إن تداعيات الانفجار، شديدة المأسوية ، وبالتالي لبنان ينتظر شهور صعبة قادمة .

وأضاف محمد القزاز ، عبر " سكايب " ، لـ برنامج الحقيقة ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الدمار طال منازل كبيرة ، بالعاصمة بيروت ، موضحا أن الأضرار الإقتصادية ، طالت أماكن بعيدة عن العاصمة بيروت .

وأشار " القزاز" ، إلى أن الأماكن التجارية والسياحية ببيروت ، تتضررت بشكل كبير ، مشيرا إلى أن التأثير سيستمر لفترة طويلة .

وأوضح "القزاز " ، أن ما تردد عن أن لبنان تتجه لتكون دولة فاشلة ، لا ينطبق فقط على الحكومة اللبنانية ، ولكن على أكثر من حكومة في أكثر من دولة .

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