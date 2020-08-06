متخصص: تداعيات الانفجار شديدة المأسوية ولبنان ينتظر شهور عصيبة

قال محمد القزاز ، المتخصص في الشأن اللبناني ، إن تداعيات الانفجار، شديدة المأسوية ، وبالتالي لبنان ينتظر شهور صعبة قادمة .





وأضاف محمد القزاز ، عبر " سكايب " ، لـ برنامج الحقيقة ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الدمار طال منازل كبيرة ، بالعاصمة بيروت ، موضحا أن الأضرار الإقتصادية ، طالت أماكن بعيدة عن العاصمة بيروت .





وأشار " القزاز" ، إلى أن الأماكن التجارية والسياحية ببيروت ، تتضررت بشكل كبير ، مشيرا إلى أن التأثير سيستمر لفترة طويلة .





وأوضح "القزاز " ، أن ما تردد عن أن لبنان تتجه لتكون دولة فاشلة ، لا ينطبق فقط على الحكومة اللبنانية ، ولكن على أكثر من حكومة في أكثر من دولة .



