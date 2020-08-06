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الخونة سبب تعاستنا.. ماجدة الرومي: تفجير بيروت جريمة دولية وحلقة من حلقات تفتيت لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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قالت الفنانة ماجدة الرومي، إنه لا يوجد دولة ذات سيادة دون جيش قوي، مضيفة أن الشعب اللبناني عانى كثيرا من الصراعات الداخلية التي تسببت في كوارث كبيرة.

وأضافت الرومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء اليوم الأربعاء، أن  تفجير مرفأ بيروت جريمة دولية هدفها تفريغ لبنان من شبابها.

ودعت الفنانة ماجدة الرومي، الدول العربية الوقوف مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي حل ببيروت، والتوحد لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها.

وتابعت، أن ما حدث في لبنان حلقة من حلقات تفتيت الدولة اللبنانية، ونحن في حاجة لدعم معنوي كبير من جميع دول العرب، موجهة نداء إنسانيا لكل إنسان على "وجه الأرض الوقوف بجوارنا بالدعاء لو مش قادر بيروت ذبحت وسنخرج من دمرنا". 

وأكدت الفنانة ماجدة الرومي، أن المصالح السياسية والخونة هم سبب تعاسة لبنان، مشيرة إلى أن لبنان يدفع ثمن حروب الأخرون ويتصارعون في لبنان ونحن "الذخيرة".

وتابعت :"كلنا نموت فداء لبنان ولبنان أكبر من الطوائف ولبنان يدفع ثمن الحروب الداخلية والانقسامات".

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