اليونيسف: نشعر بالقلق من وجود أطفال بين ضحايا انفجار بيروت

أبدت يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قلقها من احتمالية وجود أطفال بين ضحايا انفجار بيروت، مؤكدة أن أولئك الذين نجوا يعانون من الهلع والصدمة.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أعلنت اليونيسف أنها تقوم بالتنسيق مع السلطات والشركاء على الأرض للاستجابة للاحتياجات التي تريدها لبنان.

وكان البنك الدولي، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن استعداده لإجراء تقييم عاجل للأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس.





وأكد البنك الدولى أنه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الإعمار.





وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بالميناء منذ 6 سنوات.





وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء الانفجار.





وقال حسن إن عدد الضحايا بلغ عددهم حتى الآن 135 قتيلا، حوالى 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين.





يذكر أن الانفجار وقع قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.



