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أخبار العالم

أمير طعيمة: أي عقل يسمح بالتحفظ على قنبلة موقوتة لسنوات في منطقة مأهولة بالسكان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:59 ص
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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شيماء عبد السلام
هاجم الشاعر أمير طعيمة السلطات اللبنانية التى احتفظت بهذه المواد القابلة للاشتعال فى قلب العاصمة بيروت.

وغرد أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بتغريدة كتب فيها "أي عقل بيقول أنك تتحفظ علي قنبلة موقوتة لسنوات في منطقة مأهولة بالسكان..الشعب المحب للحياة و اللي بمرور السنين بيسلبوه حقه في الحياة الآدمية الطبيعية..قلبي مع الشعب اللبناني اللي بقاله سنين بيدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها..ربنا يرحم رفيق الحريري"


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يشار إلى أن اللبنانيين أمسوا أمس الأول، الثلاثاء، على آثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.

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