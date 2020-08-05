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رياضة

مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على لاسك 2-1

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:08 م
مارسيال
مارسيال
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إسماعيل محمود
حجز نادي مانشستر يونايتد لدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي،  بفوزه على لاسك النمساوي بهدفين مقابل هدف، في إياب دور الـ 16.

سجل المدافع فيليب فيسنجر الهدف الأول للاسك في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، 

وعادل خيسي لينجارد النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من هجمة مرتدة بدأها زميله خوان ماتا.

وفي الدقيقة 88، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدف الانتصار لمانشستر يونايتد.

وتأهل مانشستر يونايتد لدور ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين 7-1، بعد فوزه ذهابًا 5-0.

ويلاقي مانشستر يونايتد في دور ربع النهائي فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي انتصر على باشاك شهير التركي.

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