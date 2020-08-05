مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على لاسك 2-1





سجل المدافع فيليب فيسنجر الهدف الأول للاسك في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء،





وعادل خيسي لينجارد النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من هجمة مرتدة بدأها زميله خوان ماتا.





وفي الدقيقة 88، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدف الانتصار لمانشستر يونايتد.





وتأهل مانشستر يونايتد لدور ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين 7-1، بعد فوزه ذهابًا 5-0.





ويلاقي مانشستر يونايتد في دور ربع النهائي فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي انتصر على باشاك شهير التركي.



