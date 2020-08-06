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حوادث

نظر دعوى عدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب.. 9 أغسطس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة 47 من قانون مكافحة الارهاب رقم  94 لسنة 2015 بجلسة 9 اغسطس.

وذلك فى الدعوى التى اقامها حسين السيد احمد المحامى وحملت رقم 6 لسنة 42 دستورية.

واكد مقيم الدعوى ان الفقرة تخالف نصوص المواد 2 و 4 و 35 و 53 و 96 من الدستور.

وتنص المادة (47): تسري أحكام المواد 208 مكررًا (أ) و 208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.. النص الساري منذ صدور القانون 15 لسنة 2020.

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