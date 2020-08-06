أخبار الفن.. تحطم عيادة زوج نانسي عجرم.. ومحمد رمضان يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرضها على النحو التالي:





كشف جيجي لامارا مدير اعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ان عيادة زوجها الطبيب المعروف فادي الهاشم، تحطمت بالكامل وتهشم زجاجها.





تصدرت النجمة العالمية كاتي بيري غلاف مجلة بيبول الامريكية في عددها الجديد ، من خلال جلسة تصوير في شهور حملها الاخير.





نشرت النجمة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.





عبرت النجمة اللبنانية سلمى حايك على حزنها الشديد على ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت ونشرت فيديو للانفجار من خلال حسابها بموقع "انستجرام".



